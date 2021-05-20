Российские наёмники в Центральноафриканской Республике насиловали и убивали гражданское население, которое должны были защищать. В некоторых случаях они могут вступать для этого в сделки с повстанцами, против которых формально воюют. Свидетельства публикует VICE World News.

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В ЦАР работает группа российских военных специалистов, большую часть которой, по сообщениям, составляют участники так называемой ЧВК Вагнера. По официальной версии они выступают в роли военных инструкторов для правительственных войск и не участвуют в боевых действиях. Однако многочисленные свидетельства показывают, что они участвуют в гражданской войне в республике — наряду с другими частными военными компаниями, нанятыми центральным правительством.

VICE приводит слова двух жительниц контролируемых правительством территорий, которые подверглись сексуальному насилию со стороны россиян. В одном случае после группового изнасилования наёмниками её насиловали военнослужащие ЦАР. Это случилось после того, как она сбежала от нападения повстанцев.

Издание приводит также свидетельства брата убитого уличного торговца из города Бамбари, где расположена одна из баз российских наёмников. Он был арестован россиянами на обочине дороги и отвезён на базу, где его три дня пытали, в частности, отрезав ему палец. Он пожаловался на это местным политикам и вскоре был убит повстанцами.

Отец убитого торговца встретился с лидерами местной вооружённой группировки, совершившей убийство. Они сказали ему, что за преступление им заплатили россияне, которые формально с ними воюют.

Российские наёмники в ЦАР неоднократно обвинялись в преступлениях против гражданского населения. Так как россияне состоят на официальной службе правительства страны, их действия можно квалифицировать как военные преступления.

В марте обеспокоенность сообщениями о зверствах выразила рабочая группа ООН. Британская газета The Guardian тогда рассказала о нескольких конкретных эпизодах преступлений против мирного населения, в которых были заподозрены россияне. В частности, речь шла о нападении на мечеть в Бамбаре. Российские официальные лица все обвинения отрицают или игнорируют.