В Израиле лидер правых присоединился к оппонентам Биньямина Нетаньяху

В Израиле главная оппозиционная партия поддержала идею создания правящей коалиции, которой удастся положить конец многолетнему правлению премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер ультра-националистической партии "Новые правые" Нафтали Бенет, объявил в телеобращении, что его партия присоединится к переговорам о формировании коалиции во главе с лидером центристов Яиром Лапидом. В предстоящую среду Лапид объявит о результатах своих переговоров с другими партиями.



Нетаньяху заявил, что усилия его оппонентов ослабят Израиль. Премьер-министр, находящийся под судом по делу о мошенничестве, на мартовских выборах этого года не смог обеспечить своей партии решающего перевеса сил. Выборы в марте стали четвёртыми за два года, на которых ни одна из партий не смогла добиться решающего успеха.



По словам Бенета, "Нетаньяху уже не стремится сформировать правое правительство. Он хорошо понимает, что желающих участвовать с ним в таком правительстве нет. Поэтому он намерен повести за собой весь националистический лагерь, всю страну. Это его последний рубеж". Бенет заверил избирателей, что приложит все усилия, чтобы вместе с Яиром Лапидом создать правительство национального единства.

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Предлагаемая коалиция должна объединить израильских правых, левых и центристов. Как отмечается в публикации Би-би-си, между партиями этих трёх направлений не так много общего. Но они едины в стремлении положить конец пребыванию Нетаньяху у власти.