Омбудсмену предложили заплатить ₽1 млн за участие в форуме с Путиным

Основательница сети семейных кафе "Андерсон" и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса предпринимательница Анастасия Татулова сообщила, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме, в котором примет участие Владимир Путин, заплатив за своё же выступление 960 тысяч рублей.

Приглашение принять участие в ПМЭФ, по словам Татуловой, она получила от советника президента России Антона Кобякова, который прислал ей соответствующее письмо. После этого организаторы форума написали предпринимательнице, что ей нужно заплатить некий "регистрационный взнос", и что "участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не даёт никаких особых условий оплаты".

Скриншоты писем Татулова выложила на своей странице в фейсбуке, добавив, что откажется "от этого привлекательного во всех отношениях предложения".

Несмотря на отказ, анонс выступления Татуловой, запланированного организаторами экономического форума на сессии 3 июня вместе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, бизнесменом Олегом Дерипаской и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, продолжал висеть на сайте ПМЭФ и в понедельник вечером. Обратив на это внимание, Татулова обратилась к организаторам с просьбой всё-таки удалить его или "перечеркнуть" своё фото надписью "нищеброд" и фразой "этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление".

Основательница сети кафе "Андерсон" добавила, что дарит идею администрации президента и правительству для "пополнения выпадающих из бюджета доходов - звать предпринимателей поговорить с чиновниками за деньги".

"Так нам и надо. Хочешь мнение высказать - заплати миллион, помоги стране", - саркастически резюмировала Татулова.