К ушедшему в отставку мэру Владивостока пришли с обысками

Сотрудники Следственного комитета по Приморью пришли с обысками к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом сообщила ТАСС представитель ведомства Аврора Римская. Причину обысков она не уточнила.

По данным источников РИА "Новости" и "Коммерсанта", Гуменюк проходит свидетелем по делу о махинациях на городских кладбищах.

Ранее в прокуратуре Приморья сообщали, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 300 миллионов рублей, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах, сообщает РБК.

Олег Гуменюк объявил об отставке 18 мая после того, как глава Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал его работу. По мнению губернатора Приморья, Гуменюк не справлялся с ликвидацией последствий ледяного дождя, благоустройством города и ремонтом дорог. Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно уйти с поста мэра Владивостока.

Олег Гуменюк был избран мэром Владивостока в марте 2019 года сроком на пять лет.