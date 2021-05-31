КПРФ пожалуется в Конституционный суд на "закон против ФБК"

КПРФ оспорит в Конституционном суде принятый недавно законопроект о запрете участвовать в выборах для членов и сторонников организаций, признанных экстремистскими, который называют "законопроектом против ФБК". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Коммунисты подчеркивают, что закон имеет обратную силу, распространяя запрет на участие в выборах на участников и руководителей организаций, которые могли работать в них до судебного решения об их запрете.

Готовить запрос будет коммунист Юрий Синельщиков, но прежде руководство партии намерено обсудить инициативу с руководителями ЛДПР и "Справедливой России", чтобы выяснить их позицию. По мнению Синельщикова, "вопреки статье 54 Конституции впервые в российском законодательстве предложено закрепить нарушение общепризнанного принципа права, который гласит, что закон, устанавливающий ответственность, не может иметь обратную силу".

Для обращения в КС инициаторам необходимо собрать подписи 90 депутатов. Против законопроекта на всех трёх чтениях голосовала только фракция КПРФ. Фракции "СР" и ЛДПР не участвовали в голосовании, но публично критиковали законопроект, писали "Открытые медиа".

Законопроект был внесён на рассмотрение вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК; организация внесена в список так называемых иностранных агентов) и региональных штабов его сторонников.

Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Юристы Совета Федерации утверждают, что поправка не противоречит Конституции, потому что временный запрет избираться - это ограничение прав, а не "ответственность" лица, а Конституция запрещает обратную силу только для законов, устанавливающих ответственность за то или иное деяние.

Причастностью к деятельности запрещённой организации будет считаться в том числе высказанная поддержка в адрес запрещённой организации или её проектов. Законопроектом предполагается временный запрет на выдвижение кандидатур на выборах. Для руководителей запрещённых организаций и объединений ограничение будет действовать в течение пяти лет со дня признания организации экстремистской, а для иных причастных — три года с этого дня.