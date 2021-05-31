Священная чума. Андрей Остальский - о китайской беде

"В начале 2018 года Центральная военная комиссия КНР собралась, чтобы завершить разработку плана Shénshèng wēnyì, "священной чумы". План предусматривал распространение подходящего биологического агента среди части населения Китая, имеющей тесные контакты с Западом. Комиссия была уверена, что биологический агент бесконтрольно распространится в странах либеральной демократии, что приведет к дестабилизации общества и экономическому коллапсу, а также заставит развивающиеся страны молить КНР о помощи".

Это суровое обвинение, преподносимое как доказанный факт, выдвинуто пользователем с ником Bordergrump на сайте уважаемой британской газеты Sunday Times, одной из центральных тем последнего номера которой стала вероятность утечки коронавируса COVID-19 из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань.



Модератор не убрал этот пост, но большинство читателей газеты оказались не готовы принять изложенноеBordergrump на веру: и потому, что не было предъявлено доказательств, и потому, что, окажись такая версия правдой, впереди явственно замаячила бы перспектива мировой войны. Но показательно, что мало кто и отверг страшную гипотезу с порога. Подавляющее большинство читателей склоняется к выводу, что причиной появления смертельного вируса, унесшего миллионы человеческих жизней, могла быть утечка из китайской лаборатории, хотя, возможно, и неумышленная. Скорее халатность, чем диверсия.

Но что особенно поразительно: почти такого же мнения, как не слишком искушенные читатели, придерживаются и профессиональные британские китаисты, с которыми мне удалось обсудить эту тему. "Что касается Китая, то ничего нельзя исключить. При этой авторитарной власти и её одержимости военной силой, возможно всё, к тому же жёсткая цензура и открытая ложь – это обычные орудия государственной пропаганды Пекина, ничему что там официально заявляется, нельзя верить", так можно суммировать эти рассуждения.

Но вот на что обратили внимание специалисты по Китаю: выражение Shénshèng wēnyì, "священная чума", звучит крайне искусственно, хотя эти два слова и можно найти в словаре. Китайцы крайне редко используют первое из них, ещё реже его применяют чиновники, потому что идеология правящей партии основана на атеистическом марксизме. Скорее всего, заключают эксперты, это перевод на китайский с другого языка. Это написал иностранец, пользующийся словарем.

Но такова сегодня репутация китайских властей в Великобритании, что могут поверить почти любым обвинениям в их адрес. Ведь широко известно, что информацию о уже начавшейся эпидемии пытались замолчать; медикам, стремившимся выполнить свой профессиональный долг и предупредить мир о надвигающейся опасности, затыкали рты, угрожали им репрессиями; одного из врачей арестовали и бросили за решетку. Китай серьёзно ограничил масштабы расследования ВОЗ в Ухани. Группе экспертов было отказано в доступе к важной информации и персоналу, (тем не менее, не имея доказательств обратного, инспекторы пришли к выводу, что утечка из лаборатории "крайне маловероятна"). Даже генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, которого порой обвиняют в заискивании перед Китаем, признал, что расследование было "недостаточно обширным".

Поверить в полную невиновность китайских властей – значит, допустить вероятность множества маловероятных совпадений

Заявление Пекина , сделанное на прошлой неделе (Китай не будет сотрудничать с ВОЗ на втором, независимом этапе расследования), усилило подозрения. Разве так ведут себя государства, которым нечего скрывать? "Препятствия, чинимые Китаем расследованию происхождению COVID-19 в сочетании с его собственным продвижением теорий заговора об "иностранном происхождении» болезни, создают впечатление, что Пекин скрывает что-то зловещее", - пишет обозреватель газеты Guardian.



Поверить в полную невиновность китайских властей – значит, допустить вероятность множества маловероятных совпадений. Для начала – эпидемия началась именно в Ухани, то есть том самом городе, где располагаются Институт вирусологии и лаборатория, много лет занимающаяся исследованием коронавирусов. Мало того, Уханьская лаборатория ранее уже публиковала результаты исследований "усиления функции", то есть сообщала, что намеренно создавала более заразные вирусы - не в рамках некоего зловещего плана по инфицированию мира, а чтобы предсказать, какие вакцины могут понадобиться в борьбе против будущих коронавирусных инфекций. Согласно информации Sunday Times и американских газет, ссылающихся на разведку, в ноябре 2019 года сразу трое сотрудников Института вирусологии были госпитализированы с симптомами, похожими на проявления COVID-19.

Под подозрение попала и финансируемая американским государством организация EcoHealth. Два конгрессмена, Джеймс Комер и Джим Джордан, утверждают, что она предоставила Уханьскому институту 600 000 долларов. "В рамках этого гранта, - пишут они, - EcoHealth и институт проводили исследования новых коронавирусов, таких как COVID-19, изучали потенциал их передачи от человека к человеку и риска новой пандемии". Ко всему прочему, многие специалисты убеждены, что инфекция не могла перейти напрямую от летающих мышей к человеку, где-то должен существовать "посредник", ещё один какой-то вид фауны, в котором вирус мог бы мутировать. Ну или же ему позволили мутировать в лаборатории – будь то в благих или злонамеренных целях. "Утечки из лабораторий происходят постоянно. Известно, что штамм гриппа H1N1, который начал распространяться по миру в 1977 году, был выпущен из лаборатории в северо-восточной Азии - возможно, в Китае, а возможно, в России", - пишет журнал The Economist.



Президент США Джо Байден дал разведывательным службам 90 дней на то, чтобы попытаться проникнуть в эту тайну и выяснить, как появился вирус. Те, в свою очередь, обратились за помощью к союзникам по НАТО, включая Великобританию. Но эксперты скептически оценивают шансы отыскать убедительные улики, будь то текстовое сообщение, электронное письмо или документ, подтверждающий утечку вируса из лаборатории. И всё же службы электронной разведки и мониторинга телефонных и иных линий связи внимательно анализируют перехваченные ранее сообщения и ищут новые. Спецслужбы пытаются найти женщину, известную как "пациентка Су", которая заболела, заразившись коронавирусом за месяц до начала эпидемии и жившая поблизости от Института вирусологии в Ухани. Разведчики прочесывают даже Darkweb – так называемый тёмный или глубокий интернет, где пользователям обеспечена анонимность и где можно получать и передавать опасную информацию, не оставляя следов. Им пользуются в первую очередь в преступных целях, но иногда именно в даркнете можно найти сведения, разглашение которых преследуется авторитарными режимами и диктатурами.

Можно не сомневаться, что пользователи соцсетей именно оттуда почерпнули информацию о коронавирусе как проекте китайских военных. Там же можно найти сообщения от китайцев, многие из которых не верят правительственной пропаганде, в частности, сведения, согласно которым лаборанты Института вирусологии, получающие жалкие зарплаты,продают летающих мышей, использовавшихся в экспериментах, на уханьском рынке. Не могла ли утечка произойти таким образом?

Так или иначе, но представитель британских спецслужб сообщил корреспонденту The Sunday Times, что, по совокупности имеющихся сведений, разведка теперь расценивает гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19 как "вероятную". В соцсетях некоторые возражают: а где же знаменитая презумпция невиновности? Если нет исчерпывающих доказательств, то не надо и обвинений выдвигать. Но в том-то и дело, что в тёмных делах, касающихся государственных тайн и деятельности спецслужб, особенно в странах, управляемых диктатурами, исчерпывающие доказательства очень часто найти невозможно. Однако газета The Daily Mail и другие СМИ утверждают, что в ближайшее время появятся публикации группы британских и норвежских ученых, которые докажут, что мышиный коронавирус был кем-то генетически модифицирован, чтобы превратиться в COVID-19.

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Можно ли верить этим сообщениям? Если не предполагать худшего, то можно допустить, что китайские ученые не стремились создать биологическое оружие по заказу военных, а исходили из благих целей, изучая возможности опасных мутаций для того, чтобы защититься от них. Но в таком случае следует другой, но тоже очень тревожный вывод: возможно, человек снова оказался излишне самоуверен, пытался обыграть природу. Стремясь предотвратить эпидемию, её как раз породили.

Если всё же, вопреки большинству прогнозов, будет сочтено доказанным, что пандемия, погубившая миллионы людей, стала результатом утечки из китайской лаборатории и что власти этой страны злонамеренно скрывали правду, то вся система международных отношений может дать трещину. В Британии и других западных странах уже вовсю раздаются голоса, требующие принятия жесточайших санкций против Пекина, даже полного разрыва с КНР. Семьи погибших и ставшие от вируса инвалидами наверняка подадут в суд, требуя финансовых компенсаций. Звучат и требования созыва международного трибунала, который должен был бы судить китайских деятелей и лиц, виновных в утечке и сокрытии правды. То есть открываются перспективы политико-экономического землетрясения с непредсказуемыми последствиями.

Но это не означает, что расследование надо прекратить, что нельзя позволить опасной правде выйти наружу. Это тоже подорвало бы представления о справедливости. Трудно не согласиться с председателем Комитета по международным делам Палаты общин Томом Тугендатом: "Мы должны, обязаны открыть этот тайник для того, чтобы не допустить повторения такого в будущем". Но на страницах газет и в соцсетях господствует скепсис: "Китай будет продолжать лгать. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем всю правду".



Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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