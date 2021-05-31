По делу Маргариты Юдиной началась доследственная проверка

Следственное управление Санкт-Петербурга начало проверку по факту причинения вреда здоровью Маргарите Юдиной, которую на акции протеста ударил в живот полицейский по имени Коля. Об этом сообщает "Команда 29".

Правозащитники отмечают, что найти "Колю" затруднительно - полиция отказывается сотрудничать со следствием и не сообщает, что за человек приходил извиняться в больницу к Юдиной.

В рамках проверки следователь уже опросил нескольких очевидцев, получил видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также провёл медицинскую экспертизу, которая установила, что здоровью Юдиной был причинён вред.

Вечером 23 января по соцсетям и СМИ разлетелось видео, на котором полицейский с размаху бьет ногой в живот 55-летнюю Маргариту Юдину. Она подошла к сотрудникам полиции, которые вели одного из задержанных на акции в поддержку Алексея Навального, и спросила, за что его задержали. Юдину экстренно госпитализировали.

Позже появился ролик, где неизвестный сотрудник полиции с цветами извиняется перед Юдиной в палате больницы, а пострадавшая прощает его. Юдина рассказала, что её в течение дня уговаривали простить полицейского.

В феврале стало известно, что в отношении полицейского, который ударил Юдину, не будут возбуждать уголовное дело. Затем главное управление МВД Петербурга сообщило, что не может установить его личность.