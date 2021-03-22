МВД не может найти полицейского, ударившего Маргариту Юдину

Главное управление МВД Санкт-Петербурга не может установить личность полицейского, который во время акции протеста 23 января ударил ногой в живот жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину. Это следует из официального ответа ведомства, сообщает правозащитная организация "Команда 29".

21 февраля Юдина вместе с юристами организации отправила запрос в МВД, в котором потребовала предоставить сведения о полицейском, а также возместить причинённый вред и принести извинения. В ответе сказано, что личность полицейского ещё не установлена, а извинения он должен принести только, если его действия признают незаконными.

Ранее правозащитник Динар Идрисов сообщил, что ему отказали в возбуждении уголовного дела в отношении ударившего Юдину полицейского. Заявление он подавал по собственной инициативе.