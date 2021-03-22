МВД не может найти полицейского, ударившего Маргариту Юдину

Главное управление МВД Санкт-Петербурга не может установить личность полицейского, который во время акции протеста 23 января ударил ногой в живот жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину. Это следует из официального ответа ведомства, сообщает правозащитная организация "Команда 29".
21 февраля Юдина вместе с юристами организации отправила запрос в МВД, в котором потребовала предоставить сведения о полицейском, а также возместить причинённый вред и принести извинения. В ответе сказано, что личность полицейского ещё не установлена, а извинения он должен принести только, если его действия признают незаконными.
Ранее правозащитник Динар Идрисов сообщил, что ему отказали в возбуждении уголовного дела в отношении ударившего Юдину полицейского. Заявление он подавал по собственной инициативе.
- 23 января в Санкт-Петербурге во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Маргарита Юдина подошла к сотрудникам полиции, которые вели одного из задержанных, и спросила, за что его задержали. В ответ один из полицейских с размаху ударил её ногой. Женщина отлетела на несколько метров и ударилась головой о мостовую, получив сотрясение мозга. Её госпитализировали в реанимацию одной из городских больниц. По словам Юдиной, она очнулась уже там "в полушоковом состоянии".
- Позже появился ролик, где неизвестный сотрудник полиции с цветами извиняется перед Юдиной в палате больницы, а пострадавшая прощает его. Позже она рассказала, что её в течение дня уговаривали простить правоохранителя.
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