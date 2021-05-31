В посольствах Чехии и России в Москве и Праге осталось по 7 дипломатов

МИД Чехии подтвердил выполнение российской стороной чешского требования о сокращении числа дипломатов и технического персонала посольства России в Праге.

Второй самолёт с выдворенными из Чехии работниками российского посольства и их семьями вылетел из Праги в Москву во второй половине дня в понедельник, 31 мая. В посольстве осталось 7 дипломатов и 25 человек административно-технического персонала. В чешском посольстве в Москве осталось такое же число дипломатических и недипломатических сотрудников - на это обратило внимание Международное пражское радио.

Чешская республика призывает Россию не причислять её (и другие государства) к тем странам, которые проводят враждебную политику против Российской Федерации. Без этого, как считают в Праге, оба государства не смогут вернуться к общепринятому дипломатическому общению с перспективой возможной полной нормализации взаимоотношений. С таким заявлением выступил 31 мая глава МИД Чехии Якуб Кулганек.