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Полицейского, обвиняемого в насилии над 16-летней, выпустили из СИЗО

Лениногорский городской суд Татарстана освободил из-под стражи бывшего инспектора ГИБДД Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2020 года полицейский в одной из соцсетей познакомился с 16-летней девушкой, пригласив её на свидание. При встрече Бадретдинов посадил её в свою машину и изнасиловал.

При этом после возбуждения уголовного дела инспектор сбежал - он скрывался от следствия больше трёх месяцев и был объявлен в розыск. Задержали его только в июле прошлого года.

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