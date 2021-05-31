Чеченцу, который отбился от ОМОНа на акции протеста, предстоит новый суд 

Обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудников ОМОН на акции в поддержку Алексея Навального, уроженцу Чечни Сайд-Мухамеду Джумаеву, предстоит новое разбирательство в Тверском суде Москвы, сообщает "Медиазона".

Приговор Джумаеву должны были вынести в понедельник, обвинение запрашивало для него пять лет колонии. Однако в день приговора судья Александр Меркулов решил возобновить разбирательство - теперь оно будет проходить в общем, а не в особом, как было до этого, порядке и с исследованием доказательств. О причинах такого решения судьи не сообщается.

По версии следствия, во время акции в поддержку Алексея Навального, которая проходила 23 января на Пушкинской площади в Москве, студент МГУ Джумаев вступил в рукопашный бой с группой сотрудников ОМОН, вооружённых дубинками. Видео драки разошлось в соцсетях. Следственные органы заочно предъявили уроженцу Чечни обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января Джумаев был задержан в Псковской области, где, предположительно, пытался перейти границу с ЕС.

Вскоре приближённый к главе Чечни Рамзану Кадырову депутат Госдумы Адам Делимханов публично пообещал "решить вопрос" Джумаева с российскими властями, в случае, если тот заявит, что не поддерживает российскую оппозицию.

Позже председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь". По утверждению Даудова, на Джумаева плохо повлияло то, что он рос без отца и на чужбине – то есть в России.