Богатейшие россияне потеряли за один день больше миллиарда долларов 

Состояние совладельца "Северстали" Алексея Мордашова и совладельца "Норникеля" Владимира Потанина, которые занимают первые два места в списке богатейших россиян, сократилось в общей сложности на 1,2 миллиарда долларов, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real Time.

Это произошло буквально за один день, 31 мая – после заявления вице-премьера России Андрея Белоусова о том, что бизнесмены-металлурги "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей.

Утром в понедельник Белоусов дал интервью изданию РБК, в котором сказал, что на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы "в разы" за счёт повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Вице-премьер заявил, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога.

С вице-премьером согласился председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растёт цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы", – сказал он, обвинив металлургические компании в том, что они "наживаются" на россиянах и государстве.

До падения акций "Северстали" и "Норникеля" состояние Мордашова составляло более 33 миллиардов долларов (потерял он 659 миллионов), а состояние Потанина – почти 31 миллиард (оно сократилось на 552 миллиона).

В понедельник "Открытые медиа" также сообщили, что, согласно опубликованным декларациям, доходы семьи главы Ростеха Сергея Чемезова сократились за 2020 год более чем в два раза – в сравнении с 2019 годом. При этом суммарно Чемезовы заработали за прошлый год почти 802 миллиона рублей.

В свою очередь, доходы главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова выросли: в 2020 году он заработал свыше 191 миллиона рублей, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Декларацию также опубликовала бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева, а ныне заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова. В 2020 году она заработала 158,2 миллиона рублей, увеличив свои доходы в сравнении с 2019 годом почти в полтора раза.