Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Вице-премьер Белоусов: "Металлурги нас нахлобучили на 100 млрд рублей"

На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы "в разы", в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом заявил РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", — сказал он.

По словам чиновника, эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога. "Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот ", — добавил он. Это звучало и в послании президента, без указания точного размера сверхдоходов, которые должны быть возвращены в бюджет, указал Белоусов.

Три года назад Белоусов оценивал сверхдоходы металлургических компаний, производителей удобрений и газохимии более чем в 500 млрд рублей и предлагал их направить на выполнение майских указов. Тогда этот план трансформировался в программу стимулирования инвестиций в России. По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", — сказал он.

  • "Действительно, цены были очень высокие. Действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом. Собственно, вместе с участниками бизнеса. Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, то государство соответственно эту диспропорцию выравнивает", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
  • "Русская сталь" подчеркнула, что в 2021 году ожидает рекордный объем инвестиций. Владелец НЛМК Владимир Лисин в комментарии "Медузе" в частности заявил: "Не чини то, что работает". НЛМК, добавил он, был готов обеспечить целевую поддержку социально чувствительных объектов, но так и не получил их перечень.

О резком росте цен на металлопрокат и арматуру застройщики заявили в декабре 2020 года. На начало года рост цен на металлопродукцию и прокат на внутреннем рынке приблизился к 30%. Подорожание прямо транслируется в стоимость квадратного метра жилья: доля металлопроката в себестоимости жилищного строительства порядка 7%, соответственно речь о добавочных тысячах рублей за метр.

Правительство ищет варианты ограничить рост цен, а также заставить металлургов платить больше. В ограничении цен заинтересован вице-премьер Марат Хуснуллин, который отвечает за инфраструктурные стройки (сметы по многим из них составлялись исходя из прошлогодних цен), рассказывает совладелец одной из металлургических компаний. А главным сторонником идеи изъять у металлургов "сверхдоходы" с 2018 года считается Белоусов.

  • Осенью 2020 года по инициативе Минфина выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также руд черных и цветных металлов были увеличены в 3,5 раза — это должно было добавить в бюджет до 56 млрд рублей в год. Но главным пострадавшим оказался главный производитель металлов цветных — "Норникель". С этого года правительство вновь размышляет о том, что делать с металлургами. В конце апреля на совещании у Белоусова и вице-премьера по промышленности Юрия Борисова с металлургами было решено обсудить механизм регулирования цен на металл с помощью запасов в Росрезерве, которые можно было бы реализовывать в период всплеска цен. Тогда же ФАС возбудила дела против трех металлургических гигантов.
  • Металлурги объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом — экспортные цены на прокат удвоились меньше чем за год. На этом фоне ЦБ прогнозирует рост дивидендов российских металлургов и горнодобывающих компаний на рекордные 500 млрд рублей. Но аналитики напоминали, что металлургия — цикличная отрасль и рост цен — краткосрочный тренд. Сами металлурги заявили чиновникам, что их налоговые платежи только за первое полугодие вырастут почти вдвое, примерно до 200 млрд рублей, а инвестиции находятся на максимуме за 20 лет (план по всей отрасли на 2021 год — около 300 млрд рублей). Компании также готовы были предложить скидки на металл для государственных строек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG