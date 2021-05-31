Вице-премьер Белоусов: "Металлурги нас нахлобучили на 100 млрд рублей"

На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы "в разы", в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом заявил РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", — сказал он.

По словам чиновника, эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога. "Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот ", — добавил он. Это звучало и в послании президента, без указания точного размера сверхдоходов, которые должны быть возвращены в бюджет, указал Белоусов.

Три года назад Белоусов оценивал сверхдоходы металлургических компаний, производителей удобрений и газохимии более чем в 500 млрд рублей и предлагал их направить на выполнение майских указов. Тогда этот план трансформировался в программу стимулирования инвестиций в России. По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", — сказал он.

"Действительно, цены были очень высокие. Действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом. Собственно, вместе с участниками бизнеса. Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, то государство соответственно эту диспропорцию выравнивает", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Русская сталь" подчеркнула, что в 2021 году ожидает рекордный объем инвестиций. Владелец НЛМК Владимир Лисин в комментарии "Медузе" в частности заявил: "Не чини то, что работает". НЛМК, добавил он, был готов обеспечить целевую поддержку социально чувствительных объектов, но так и не получил их перечень.

О резком росте цен на металлопрокат и арматуру застройщики заявили в декабре 2020 года. На начало года рост цен на металлопродукцию и прокат на внутреннем рынке приблизился к 30%. Подорожание прямо транслируется в стоимость квадратного метра жилья: доля металлопроката в себестоимости жилищного строительства порядка 7%, соответственно речь о добавочных тысячах рублей за метр.

Правительство ищет варианты ограничить рост цен, а также заставить металлургов платить больше. В ограничении цен заинтересован вице-премьер Марат Хуснуллин, который отвечает за инфраструктурные стройки (сметы по многим из них составлялись исходя из прошлогодних цен), рассказывает совладелец одной из металлургических компаний. А главным сторонником идеи изъять у металлургов "сверхдоходы" с 2018 года считается Белоусов.

Осенью 2020 года по инициативе Минфина выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также руд черных и цветных металлов были увеличены в 3,5 раза — это должно было добавить в бюджет до 56 млрд рублей в год. Но главным пострадавшим оказался главный производитель металлов цветных — "Норникель". С этого года правительство вновь размышляет о том, что делать с металлургами. В конце апреля на совещании у Белоусова и вице-премьера по промышленности Юрия Борисова с металлургами было решено обсудить механизм регулирования цен на металл с помощью запасов в Росрезерве, которые можно было бы реализовывать в период всплеска цен. Тогда же ФАС возбудила дела против трех металлургических гигантов.

Металлурги объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом — экспортные цены на прокат удвоились меньше чем за год. На этом фоне ЦБ прогнозирует рост дивидендов российских металлургов и горнодобывающих компаний на рекордные 500 млрд рублей. Но аналитики напоминали, что металлургия — цикличная отрасль и рост цен — краткосрочный тренд. Сами металлурги заявили чиновникам, что их налоговые платежи только за первое полугодие вырастут почти вдвое, примерно до 200 млрд рублей, а инвестиции находятся на максимуме за 20 лет (план по всей отрасли на 2021 год — около 300 млрд рублей). Компании также готовы были предложить скидки на металл для государственных строек.