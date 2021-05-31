Зеленский обеспокоен перспективой союзного государства России и Беларуси

Президент Украины считает, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для Украины. Владимир Зеленский дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, оно опубликовано 31 мая.

ТАСС обращает внимание на слова Зеленского: "Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. - Они могут включить туда (в интеграционные процессы - прим. ТАСС) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление".

"С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - подчеркнул Зеленский.