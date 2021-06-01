Россия возобновит регулярные авиарейсы ещё в восемь стран

Россия со 2 июня возобновит регулярное авиасообщение с Великобританией, прерванное в декабре 2020 года в связи с распространением, так называемого британского штамма коронавируса. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут летать три раза в неделю на взаимной основе. Кроме того, с 10 июня возобновляются полёты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также с 10 июня увеличится число авиарейсов из России в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

Международное авиасообщение с Германией будет возобновлено по маршруту Москва — Мюнхен. Также будет восстановлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

В то же время российские власти решили продлить до 21 июня ограничения на полёты в Турцию и Танзанию, которые действуют с 15 апреля. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этих странах. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за ситуации с COVID-19. С 17 мая ограничения в стране ослабили.

Помимо этого с 10 июня возобновится железнодорожное сообщение с Беларусью по маршрутам Гомель — Москва и Полоцк — Москва на ежедневной основе, а также увеличится количество вагонов в поездах по маршруту Москва — Минск.

Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полётов за рубеж. По данным Ростуризма, сейчас разрешено авиасообщение с 29 государствами. Ещё в ряд стран полёты производятся на нерегулярной основе.