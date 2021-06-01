Систему распознавания лиц "Безопасный город" запустят по всей России

Правительство России планирует распространить по всей стране систему распознавания лиц "Безопасный город". Общая стоимость проекта оценивается в 97 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Деньги на реализацию проекта выделит институт развития ВЭБ.РФ. Поставками оборудования и созданием инфраструктуры займутся "Ростех" и "Ростелеком". Каждый регион получит около 3 миллиардов рублей на закупки необходимые для запуска системы.

В "Ростехе" журналистам подтвердили, что подобный проект разрабатывается. В ВЭБ.РФ заявили, что идея запуска "Безопасного города" рассматривается и находится на начальном этапе проработки.

Ранее сообщалось, что МЧС планирует создать информационную систему, которая станет единым контуром баз данных министерства и объединит разрозненные IT-системы. Её стоимость оценивалась в 97 миллиардов рублей. МЧС уже выделило 690 миллионов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В мае власти Татарстана выделили 228 миллионов рублей на организацию по всей республике системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Это произошло после стрельбы в казанской школе №175, в результате которой погибли погибли семь учеников и два преподавателя. Более тридцати человек пострадали. Тендер на организацию системы распознавания лиц в республике обнаружило издание "МБХ-медиа" на портале госзакупок.