В Москве выстроилась очередь на сдачу ПЦР-теста для участия в ПМЭФ

У Центра международной торговли в Москве, где берут ПЦР-тесты у участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), накануне образовалась многочасовая очередь. Об этом сообщает РБК.

Один из участников ПМЭФ рассказал изданию, что ему пришлось простоять в очереди примерно пять часов. Журналист РИА "Новости" Василий Конов сообщил, что ждать своей очереди на тест в ЦМТ приходилось от двух с половиной до трёх часов. По словам журналиста Business FM Ивана Медведева, хотя все приходили сдавать анализ по записи, ему пришлось отстоять в очереди три часа.

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Точка тестирования в Москве, в Центре международной торговли, оказалась единственной в городе — потому что остальные восемь расположены в московских аэропортах. Люди записывались к какому-то определенному времени, но оказались в общей очереди. Развернуться и приехать в другой день варианта не было — лабораторное исследование занимает сутки, поэтому желающим попасть на первый день форума, который начинается 2 июня, нужно было сделать тест до конца дня 31 мая, пишет "Коммерсантъ".

Сообщается, что в Петербурге не было очередей из желающих сделать тест для участия в ПМЭФ. Там работают более 30 пунктов тестирования, вся процедура занимает 15-20 минут.

Петербургский международный экономический форум пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня. 4 июня на нем выступит президент России Владимир Путин. Всем желающим посетить это пленарное заседание придется провериться на COVID-19 повторно. Стоимость входного билета на ПМЭФ в этом году приблизилась к одному миллиону рублей.

В прошлом году ПМЭФ не проводился из-за пандемии. В этом году число его участников ограничено пятью тысячами человек.