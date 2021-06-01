Байден посещает Талсу в день 100-летия кровопролития в районе Гринвуд

Джо Байден 1 июня, во вторник, посещает место убийства сотен чернокожих американцев в районе Гринвуд города Талса, штат Оклахома. Сегодня, в сотую годовщину кровопролития, здесь вспоминают жертв расового неравенства.



Байден – первый действующий президент США, официально прибывший в Талсу, чтобы почтить здесь память погибших чернокожих американцев, отмечает "Голос Америки".



Как сообщили в Белом доме, в ходе визита в Талсу президент объявит новые инициативы по борьбе с неравенством. Речь идёт, в частности, о планах по расширению федеральных контрактов с малыми предприятиями, переживающими трудности. На развитие бедных районов будут выделены десятки миллиардов долларов. Власти намерены приложить новые усилия для борьбы с дискриминацией в жилищной сфере.

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В понедельник Байден выступил с заявлением, в котором призвал всех американцев "задуматься о глубоких корнях расистского террора в стране и подтвердить свою приверженность делу искоренения системного расизма". В последние годы повысилось внимание общественности к событиям в Талсе, которые на протяжении десятилетий не изучались на уроках истории и не освещались в местных газетах. Белые жители разорили процветающую афроамериканскую общину Гринвуда, застрелив около 300 чернокожих и разграбив дома и предприятия после того, как белая женщина обвинила чернокожего в нападении. Его вина так и не была доказана.