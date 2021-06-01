В России обнародованы данные о борьбе с педофилией

С 2018 по 2020 год в России к 77 педофилам были применены меры медицинского характера, – сообщила в своем докладе уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Речь идет об использовании профилактических медикаментозных средств, в том числе проведении химической кастрации. 24% осужденных пошли на это добровольно, в 76% случаев меры применялись принудительно.

Кузнецова собрала уголовную статистику, которую российские регионы предоставили ей по запросу. Согласно этим данным, в прошлом году 2 882 человека, осужденных за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних, уже совершали иные виды преступления. Почти у половины из них не были погашены предыдущие судимости. То есть это лица, которые потенциально могли находиться или находились под административным надзором, – отметила омбудсмен.

В докладе Кузнецовой также говорится, что в 2020 году впервые за последние несколько лет число зарегистрированных преступных посягательств в отношении несовершеннолетних снизилось на 9% (с 99 382 до 90 374 случаев).

Возможность применять медицинские меры к людям, страдающим расстройством сексуального характера, появилась в уголовном законодательстве России в 2012 году. В 2017 году их применили впервые к одному осужденному. В 2018 – к восьми.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова считает, что вылечить педофилов невозможно. Она выступает за отмену моратория на смертную казнь в случаях, когда речь идет о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних.