Лицом к событию. Байден предъявляет Путину общую волю Запада?

Каким будет "дух Женевы " во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена с учетом прошедших во время визита американского президента в Европу саммита «семерки», Совета НАТО и его переговоров с руководством Евросоюза? Сможет ли Запад добиться прекращения репрессий против оппозиции в России и соблюдения режимом Путина прав человека? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и политолог-американист Малек Дудаков. Ведет передачу Михаил Соколов.