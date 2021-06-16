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Лицом к событию. Байден предъявляет Путину общую волю Запада?

Лицом к событию. Байден предъявляет Путину общую волю Запада?
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Лицом к событию. Байден предъявляет Путину общую волю Запада?

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Каким будет "дух Женевы " во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена с учетом прошедших во время визита американского президента в Европу саммита «семерки», Совета НАТО и его переговоров с руководством Евросоюза? Сможет ли Запад добиться прекращения репрессий против оппозиции в России и соблюдения режимом Путина прав человека? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и политолог-американист Малек Дудаков. Ведет передачу Михаил Соколов.

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