Семью полицейского, обвиняемого в убийстве, вывезли из-под Новосибирска

Семью инспектора ДПС Александра Гусева, обвиняемого в убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли за пределы поселка Мошково под Новосибирском. Об этом изданию НГС сообщил родственник Гусева.

По его словам, семью вывезли сразу после того, как Абдуллаев умер. "Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем", - объяснил родственник сотрудника ДПС. Околоколо дома Гусева дежурит полиция. Возле местного отдела МВД стоит автобус с номерами, которые могут указывать на его принадлежность к внутренним войскам.

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Ранее сообщалось, что после ранения Векила Абдуллаев около 60 представителей азербайджанской диаспоры приехали к зданию местного отделения полиции и потребовали выдать им Гусева. На суде об избрании меры пресечения 38-летний сотрудник ДПС заявил, что его дом угрожали сжечь неизвестные.

Телеграм-канал Mash-Siberia опубликовал полное видео потасовки и задержания Векила Абдуллаева, однако полицейского, который произвел выстрел, закрывает машина и другие участники.

31 мая Центральный районный суд Новосибирска арестовал Александра Гусева на два месяца. 1 июня в Новосибирске представители азербайджанской диаспоры провели акцию памяти Абдуллаева. Они требуют справедливого суда над виновным.