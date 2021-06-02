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Германия отвергла идею поставок оружия Украине

Министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался решительно против поставок вооружений Украине. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход останется неизменным. «Поставки оружия в этом не помогут» , - заявил Маас в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел стран НАТО.

Маас напомнил, что с 2014 года ФРГ выделила Украине почти два миллиарда евро на невоенные расходы, а канцлер Германии Ангела Меркель участвует в переговорах о мирном урегулировании в Донбассе в "нормандском формате".

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung дал понять, что Киев хотел бы получить военную помощь от Берлина. Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отметил Зеленский.

  • Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. Жертвами конфликта стали не менее 13 тысяч человек.
  • В регионе урегулированием конфликта занимается трёхсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. Выработкой политического решения "Нормандская четверка" , в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции.
  • Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.

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