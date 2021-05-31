Минобороны создаст в Западном округе новые воинские части

Минобороны создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, причиной решения стала активность НАТО во главе с США вблизи российских границ.

Министр сообщил, что до конца года в военные части Западного округа поставят около двух тысяч единиц современного оружия и техники.

В начале весны стало известно, что Россия направила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров. Это вызвало тревогу на Западе и Украине. Российское Минобороны объяснило переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического союза и проведением учений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что значительное количество российских сил остались у границ с Украиной. Ситуация с российскими солдатами вблизи Украины обсуждалась на переговорах главы Госдепартамента с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Позднее он, в частности, заметил, что милитаризация Украины при помощи НАТО не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.