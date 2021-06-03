СВР и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать Западу

Служба внешней разведки (СВР) России и Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси укрепят сотрудничество, которое, как следует из сообщения о переговорах руководителей этих ведомств, будет направлено против стран Запада.

Встреча директора СВР Сергея Нарышкина и главы КГБ Ивана Тертеля состоялась в четверг в Витебске. Как сообщает официальное белорусское агентство БЕЛТА, спецслужбы "в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства". На встрече отмечена важность "консолидации усилий". Какие-либо иные подробности не приводятся.

Встреча прошла на фоне очередного резкого обострения отношений между официальным Минском и странами Запада - после инцидента с вынужденной посадкой в Беларуси самолёта Ryanair и арестом его пассажиров, оппозиционного белорусского блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. На Западе эту посадку называют спецоперацией белорусских спецслужб. ЕС, как ожидается, в ближайшее время введёт запрет на полёты белорусских авиакомпаний, де-факто большинство стран Евросоюза уже его ввели. Также Запад готовит и другие санкции против официального Минска.

Москва в очередной раз поддержала Александра Лукашенко, который утверждает, что Запад стремится его свергнуть, а затем ударить по России. В прошлом году Лукашенко утверждал, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор двух американских представителей "Майка" и "Ника", которые обсуждали планы противостояния Минску и Москве. Опубликованная "расшифровка" вызвала недоверие даже у многих российских прокремлёвских СМИ. Российские спецслужбы её не комментировали.

Издание VICE со ссылкой на источники писало о том, что российские спецслужбы также могли участвовать в операции, приведшей к аресту Протасевича - в Греции за ним, возможно, следили российские агенты. Официально однако Москву в причастности к инциденту не обвиняли.