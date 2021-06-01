Лукашенко сообщил детали разговора о Протасевиче на встрече с Путиным

Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и гражданки России Софии Сапеги будет вестись в Беларуси, заявил во вторник Александр Лукашенко на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с Россией.

По словам Лукашенко, о том, где будет проходить следствие, он говорил на недавней встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. "Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. Хотите встречаться – встречайтесь. Это международная практика", – добавил Лукашенко. По его словам, "тему задержанных с рейса Ryanair" он и Путин обсуждали, но уделили ей лишь немного времени.

Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил в интервью "Коммерсанту", что Софию Сапегу будут судить в Беларуси, а после приговора её могут помиловать или отправить отбывать наказание в России. Если у следствия будет достаточно материалов, суд может произойти достаточно быстро, сказал дипломат.

По итогам встречи с Лукашенко в Сочи 29 мая Путин поручил Министерству иностранных дел России внимательно следить за делом Сапеги.

Её задержали вместе с оппозиционным белорусским блогером Романом Протасевичем 23 мая. Обоих сняли с рейса Ryanair из Греции в Литву – после вынужденной посадки в Минске из-за сообщения о бомбе. О минировании пилотов уведомили белорусские диспетчеры. Для сопровождения борта в воздух был поднят истребитель.

По данным журналистов, подругу Протасевича, которую суд арестовал на два месяца, подозревают в разжигании социальной вражды. Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Сапега подозревается также в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Роман Протасевич – бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, который активно освещал протесты против Лукашенко после президентских выборов в августе прошлого года. Этот ресурс признан в Беларуси экстремистским. А сам Протасевич включён в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его также подозревают в разглашении гостайны и оскорблении президента.

США и европейские политики назвали произошедшее государственным захватом пассажирского лайнера, потребовав немедленно освободить задержанных. Участники саммита ЕС договорились ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. По новым мерам белорусским авиакомпаниям будет запрещено использовать аэропорты стран – членов Евросоюза. Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси.