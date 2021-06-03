В Санкт-Петербурге прошли обыски в сервисах аренды самокатов

В Санкт-Петербурге следователи и полицейские проводят обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Об этом сообщает Следственный комитет.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). Оно было возбуждено в конце мая, после того как два человека на электросамокате сначала сбили, а затем избили мужчину на Невском проспекте.

Следствие также ведется по трем случаям травмирования детей после того, как на них наехали на самокатах. По двум случаям уже возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, еще по одному ведется доследственная проверка.

"Представители СК действительно пришли в наш офис в Санкт-Петербурге. На работу сервиса это не повлияет, во всех городах продолжаем работать штатно" — сказали РБК в пресс-службе Whoosh.

26 мая управление СК по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела из-за наезда арендованного электросамоката на пешехода. Фигурантом дела стал не только допустивший столкновение клиент проката, но и сам сервис (какой именно, в СК не уточнили). Следователи заявили, что неустановленные лица из руководства компании "из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения", сдали электросамокаты двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года.

За последний год возникло несколько инициатив по регулированию движения электросамокатов и подобных им средств передвижения. Например, в ноябре 2020 года с предложением ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров в России до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД выступили Минтранс и МВД. В мае этого года мэрия Москвы решила обязать сервисы проката принудительно снижать скорость электросамокатов до 15 км/ч в популярных общественных пространствах, таких как Парк Горького.