"Идет зачистка". Геннадий Гудков – об обысках в домах его семьи

У членов семьи бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова во вторник прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов также пришли к бывшему председателю движения "Открытая Россия" Александру Соловьеву, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову. Радио Свобода расспросило о происходящем отца Дмитрия Гудкова Геннадия, также бывшего депутата Госдумы, находящегося сейчас в Болгарии.

В районе 7 утра ОМОН ворвался на дачу Гудковых под Коломной, где находился младший сын и внуки Геннадия Гудкова. Полиция пришла с обыском в квартиру Геннадия Гудкова и в квартиру его жены в Москве. Обыск также прошел в квартире сестры жены Геннадия Гудкова.

"Обыскивают сейчас наших сотрудников, – говорит Геннадий Гудков. – Я еще не про все обыски знаю, потому что часть сотрудников не выходит на связь, и я подозреваю, что там тоже идут обыски. В этих масштабных акциях, которые проводятся сегодня с шести утра, задействована сотня с лишним сотрудников различных органов, включая сотрудников ФСБ, ударные отряды подмосковной полиции".

"Идет зачистка нашей семьи. Это месть Дмитрию, это месть мне. Задача, видимо, – найти хоть что-то, чтобы Дмитрий Гудков не мог выдвигаться на выборы, а я не мог вернуться в страну. Я не знаю, чего они хотят. Вероломные, наглые, абсолютно беспрецедентные, не отвечающие никаким канонам права акты в отношении Гудковых. Но я так понимаю, что это часть политической кампании по зачистке полностью всего гражданского общества, всех политических активистов".

На дачу Гудковых утром приехало примерно десять машин с сотрудниками правоохранительных органов, они чуть не выломали входную дверь.

"Они не смогли разбудить моего младшего сына, который очень крепко спит, и чуть не сломали там дверь. Когда он выскочил в одних трусах, на него начали кричать: "Срочно отдай телефон! К стене!" – и так далее. Я это слышал, потому что он в этот момент был со мной на связи. А так пока что они себя вели корректно, каких-то жестокостей и грубостей с их стороны не было.

Как мне рассказывает семилетний внук: "К нам сегодня пришли с автоматами и пистолетами дяди". Я говорю: "И что там они делали, как были одеты?" – "Они были одеты, как военные". Вот у него сегодня такая была побудка, когда пришла куча вооруженных людей. Его отправили на улицу погулять, а кто-то из взрослых мог подходить к нему только в сопровождении вооруженного автоматом человека. Мама выходила поинтересоваться, как он там, не замерз ли, и ее сопровождал вооруженный сотрудник. Это ужас! Это вот концлагерь имени Путина, который построили в России", – рассказывает Гудков.

Полицейские изымают во время обысков всю технику, различные бумаги. Формально обыски связаны с деятельностью компании, которой руководила сестра жены Геннадия Гудкова, Ирина. Эта компания должна была сделать учебный центр, и для этого в 2011 году она арендовала подвал у московского департамента госимущества. Когда арендная плата за подвал была увеличена в три раза, компания отказалась от аренды, а помещение вернулось департаменту. В итоге учебный центр создать не удалось, а компания обанкротилась и не ведет никакой деятельности уже больше пяти лет. После обысков сестру жены Геннадия Гудкова увезли полицейские.

"Ирина была директором этой компании когда-то давно, она дала все пояснения, какие только можно, включая нашу переписку еще тех времен с Департаментов госимущества, когда они в три раза увеличили арендную плату. Я не знаю, чего они от нее хотят", – говорит Геннадий Гудков.

"Это просто издевательство, взятие заложников, - продолжает бывший депутат Госдумы, - ничего другого сказать нельзя. Это настолько унизительно, это настолько озлобляет, это настолько отвратительно выглядит… Наша семья сегодня проснулась в оккупированной стране, пришли оккупанты и начали угрожать оружием, кого-то забирать, обыскивать. Представляете ощущения человека, который в своей жизни принес только добро людям? Вот забрали то ли на обыск, то ли на допрос сестру моей супруги – бабушка, двое внуков, двое детей, пенсионерка. Представьте уровень. К ней вламываются в половине седьмого, отбирают телефон. Вот это отношение власти к людям".

Геннадий Гудков считает историю с учебным центом предлогом: ни Дмитрий Гудков, ни его соратники не знают ничего о существовании той компании и ее банкротстве. Тем не менее, обыски проходят и у них.

"Понятно, что это просто политическое отмщение, и не только нам, но и нашим помощникам, нашим сотрудникам, нашим коллегам, людям, которые с нами работают, и так далее. Это просто наглая, циничная абсолютно месть в рамках правового беспредела. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Я думаю, что они руководствуются этим принципом. Вот что нашли, то и сойдет, а дальше придумают статьи, ордера, основания. Какое отношение имеют к деятельности какой-то фирмы, в которой был один сотрудник, которая с 2015 года не ведет никакой деятельности, которая обанкротилась, отношение Дмитрий Гудков, Владимир Гудков, Александр Соловьев, Виталий Венидиктов и еще куча народу?", – говорит Геннадий Гудков.

31 мая стало известно о возбуждении уголовного дела о сотрудничестве с "нежелательной организацией" против бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Его сняли с рейса в Варшаву в петербургском аэропорту Пулково, когда он уже был на борту самолета, двигавшегося по взлетной полосе. После задержания Пивоварова увезли на допрос в Следственный комитет. После этого у Пивоварова дома прошел ночной обыск. Уголовное дело было возбуждено в Краснодаре, куда оппозиционера доставили после обыска.

27 мая "Открытая Россия" сообщила о самоликвидации, чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в "нежелательной организации".

В этот же день обыски прошли у членов незарегистрированной Либертарианской партии России в Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. По словам координатора "Открытки" Татьяны Усмановой, все обыски проходили по делу о перекрытии дорог, которое было возбуждено после акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 31 января. По версии следствия, протестующие перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, что привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций.