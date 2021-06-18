Время Свободы: Мнению Путина вопреки? Регионы объявляют обязательную вакцинацию

Против депутата ЗАКСа Петербурга Максима Резника, критиковавшего силовиков за жестокость к сторонникам Навального, возбуждено уголовное дело*** Несколько регионов объявили обязательную вакцинацию от коронавируса***Армения готовится к досрочным выборам***Джо Байден отвечает на критику по поводу результатов его переговоров с Владимиром Путиным.