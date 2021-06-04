Германия выделила белорусским журналистам 3 миллиона евро

Немецкие власти выделили почти три миллиона евро белорусским журналистам, пострадавшим из-за действий властей. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД ФРГ. Средства выданы на адвокатскую поддержку сотрудников независимых СМИ, а также на замену поврежденного оборудования и покупку программного обеспечения.

В сообщении представителя ведомства подчеркивается, что "волна жестких репрессий против независимых журналистов в Беларуси не прекращается". В этом контексте, сказано в заявлении, помощь со стороны Германии зачастую оказывается решающей – как для арестованных работников прессы, так и для тех, кому удалось эмигрировать.

В середине мая власти Беларуси заблокировали крупнейший в стране независимый информационный портал Tut.by, а также несколько проектов холдинга, в том числе популярный бесплатный сервис электронной почты и сайты бесплатных объявлений. Были задержаны 15 человек, включая главного редактора Марину Золотову. Она и еще одна журналистка – Елена Толкачева – до сих пор остаются под стражей: им грозит до семи лет лишения свободы за "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".