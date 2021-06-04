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Путин: "Применение вакцины Спутник-V не привело к летальным исходам"

Владимир Путин на форуме в Санкт-Петербурге, 4 июня 2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам миллионов сделанных прививок российским препаратом от коронавируса "Спутник V" не выявлено летальных исходов. Он выразил надежду, что таких исходов не будет и в дальнейшем.

По словам Путина, "Спутник V" признан в России и за рубежом самым эффективным препаратом от коронавируса, эффективность этой вакцины, как заявил Путин, 97,6% . Глава российского государства в пятницу ответил на вопросы руководителей мировых информационных агентств. Встреча была организована агентством ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул, что все четыре одобренных для применения отечественных вакцины показали свою эффективность. Речь идёт о вакцинах "Спутник V" и "Спутник лайт", разработанных Центром им. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

По данным оперативного штаба, в России к настоящему времени выявлено 5 108 129 случаев инфицирования. За последние сутки таких случаев 8 947. Умерли от ковида 123 037 человек. По данным Росстата на 1 мая 2021 года, в результате пандемии в России умерли 249 700 человек.

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