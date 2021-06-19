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Не приведет ли грубое вранье Путина к дворцовому перевороту? | Грани времени с Мумином Шакировым

Не приведет ли грубое вранье Путина к дворцовому перевороту? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Не приведет ли грубое вранье Путина к дворцовому перевороту? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Зачем Путин опять соврал про Навального? Провалы в памяти или политическая целесообразность? • Как президенты США и России разделили дивиденды от встречи в Женеве. Перестал ли российский лидер быть токсичным для европейских политиков? • Ковид наступает. Мэрия Москвы закрывает фан-зоны для футбольных болельщиков. Какой эффект даст принудительная вакцинация населения? • 80 лет назад война пришла в СССР. Как избежать уголовного наказания по факту принятия Госдумой новых законов, касающихся военной истории?

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