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Грани времени

Попробуйте завести будильник 8 раз за ночь! | Грани времени с Мумином Шакировым

Попробуйте завести будильник 8 раз за ночь! | Грани времени с Мумином Шакировым
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Попробуйте завести будильник 8 раз за ночь! | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Навальный требовал отменить режим ночной проверки, но Петушинский районный суд не принял его аргументы • Аресты и задержания оппозиционеров • Запад включил Беларуси режим «бесполетной зоны». Лукашенко поехал за деньгами к Путину • Малый бизнес атакует Петербургский экономический форум

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком, экс-депутатом Госдумы РФ Геннадием Гудковым, предпринимателем Дмитрием Потапенко и членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, белорусским политиком Павлом Латушко.
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