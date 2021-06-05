Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком, экс-депутатом Госдумы РФ Геннадием Гудковым, предпринимателем Дмитрием Потапенко и членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, белорусским политиком Павлом Латушко.
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