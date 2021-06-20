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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Люди на войне

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Люди на войне
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Люди на войне

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Еще совсем недавно, на нашей памяти, отношение к войне скорее сближало людей, нежели разъединяло. В последнее время мы видим ярость и взаимное ожесточение. Люди ссорятся, ругаются из-за неадекватного, как им кажется, отношения собеседника к общей исторической памяти. И приватизируют эту память. Московское издательство «НЛО» выпустило книгу историка Олега Будницкого «Люди на войне». Разговор с автором о военных дневниках.

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