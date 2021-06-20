Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Цинизм и ханжество. 2. Беларусь: женское лицо протеста
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Цинизм и ханжество как личная и общественная категории, архив 2005, "Свобода в клубах". 2. Интервью с политическим философом Ольгой Шпарагой (Минск-Берлин)
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