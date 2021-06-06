В суде Гааги начались слушания по существу дела о гибели рейса MH-17

В понедельник, 7 июня, в окружном суде Гааги начались слушания по существу дела о катастрофе 17 июля 2014 года самолёта Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, выполняя регулярный рейс MH-17. На его борту было 298 человек - все погибли. Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года в Амстердаме. Обвиняемых четверо, трое из них граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый - гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко.

Ни один из обвиняемых в суд не явился, только Пулатов представлен адвокатами.

17 июля 2014 года, менее чем через три часа после вылета из амстердамского аэропорта Схипхол, во время пролёта над восточными районами Украины, "Боинг 777" был, по версии следствия, сбит ракетой "Бук". Погибли все пассажиры и члены экипажа - 298 человек, 80 из которых - дети.

В течение ближайших дней обвинение в суде должно представить имеющиеся у него доказательства. Слово будет предоставлено также защите.

Суд должен будет ответить на три вопроса -

Был ли "Боинг" сбит из установки "Бук"?

Действительно ли ракета была запущена с территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты?

Виновны ли четверо подсудимых в катастрофе?



Совет по безопасности Нидерландов и Объединённая следственная группа (JIT) ранее пришли к выводу, что самолёт был сбит с территории, контролируемой негосударственными вооружёнными формированиями на востоке Украины. Утверждается также, что "Бук" принадлежал российской армии, а после катастрофы "Боинга" был отправлен обратно в Россию.

Следствие утверждает, что у него есть свидетели, которые видели запуск ракеты по самолёту.

Все стороны, вовлечённые в конфликт на востоке Украины, отрицают свою причастность к авиакатастрофе. Министерство обороны России и официальные представители России публично отвергают выводы, к которым пришли участники международной Объединённой следственной группы.



Все обвиняемые - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко - отказались прибыть в суд. Пулатов согласился взаимодействовать с судом через адвокатов. Его представляют два нидерландских адвоката и один российский.

отказались прибыть в суд. Пулатов согласился взаимодействовать с судом через адвокатов. Его представляют два нидерландских адвоката и один российский. Судья Хендрик Стинхейс отметил, что суд намерен "проследить всю цепочку вплоть до российского командования". Пока никому, кроме четверых подсудимых, обвинения не предъявлялись.