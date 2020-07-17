Правда о сбитом "Боинге"

17 июля 2014 года малайзийский авиалайнер Boeing-777, следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно выводам Международной совместной следственной группы самолет был сбит над Донбассом ракетой установки "Бук-М1". Ракета была выпущена из района подконтрольного пророссийским отрядам города Снежное. Установка была доставлена в Донецкую область из Курска, она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО. Погибли все находившиеся на борту самолета граждане 10 государств - 298 человек.

Родственники погибших считают, что за гибель людей ответственно высшее руководство России. В Москве продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к катастрофе Боинга. Суд в Нидерландах начался в марте . Обвиняемыми судом являются трое граждан России: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Удовлетворены ряд ходатайств защиты, выступающих в поддержку так называемых альтернативных версий катастрофы – например того, что самолёт был сбит военным самолётом, а не Буком. До 31 августа на суде объявлен перерыв.

Все версии катастрофы над Донбассом обсуждают авиаэксперт Вадим Лукашевич, сейчас в свет вышла его книга "Трагедия МН17: правда и ложь" , украинский журналист Юрий Бутусов, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 17 июля в 19:05