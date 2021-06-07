В Госдуме предложили отслеживать все источники доходов НКО

Депутат Госдумы Василий Пискарев из комиссии по "иностранному вмешательству" предложил отслеживать все денежные переводы в Россию из закрытого списка стран. Такие поправки он внес ко второму чтению другого своего проекта, пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости".

Росфинмониторинг, если поправки будут приняты, будет отслеживать все переводы гражданам, юридическим лицам, кроме банков, и "иностранным структурам без юридического лица". Банки будут получать списки стран для отслеживания операций через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга; публиковать в открытом доступе их не будут.

Пискарев также предложил дать Росфинмониторингу право отслеживать все переводы и траты некоммерческих организаций — сейчас в законе "О противодействии легализации" речь идет только об переводах им из-за рубежа и тратах на сумму больше ста тысяч рублей. Эти поправки он внёс в законопроект о запрете россиянам участвовать в семинарах "нежелательных организаций" за рубежом и признании иностранной организации "нежелательной" за финансовые связи с другой "нежелательной организацией".

По каким критериям страны будут вноситься в закрытый список - из законопроекта неясно.

"Сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги", — отмечает глава совета ассоциации "Юристы за гражданское общество" Дарья Милославская. Специально установленный Росфинмониторингом перечень иностранных государств, из которых все переводы будут отслеживаться, будет закрытым, то есть "мы не будем знать, откуда можно получить деньги без отслеживания". "А само отслеживание таких транзакций закончится, скорее всего, большим количеством нежелательных организаций из-за выявленной связи с уже действующими нежелательными организациями" и возбуждением дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют", – уверена Милославская.

Проверке могут подвергаться, к примеру, переводы родственников, отмечает руководитель практики "Международное право и налоги" юридической компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка. То есть всем, кто регулярно получает из-за рубежа денежные средства, необходимо заранее подготовить обоснование источника происхождения денежных средств, причины их получения и предупредить отправителя средств о возможном запросе дополнительных документов на отправляемые им суммы, отмечает она.