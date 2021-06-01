Депутаты начали "приземлять" Google и Facebook в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать свои филиалы на территории России.

Инициаторы законопроекта утверждают, что его цель – заставить интернет-сервисы нести ответственность за нарушение российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами. Новый закон также даст контролирующим органам дополнительные основания, чтобы ограничивать распространение в России информации, нарушающей законодательство страны.

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть владельцы всех зарубежных сайтов, попадающие хотя бы под один из четырех критериев:

сайт распространяет информацию на русском языке или языках народов России

распространяет рекламу, ориентированную на россиян

обрабатывает сведения о пользователях из России

получает денежные средства от российских граждан и юрлиц

Новый законопроект обяжет IT-гигантов зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами. Компании должны будут установить российский софт для определения количества пользователей и в течение 10 дней предоставлять контролирующим органам всю необходимую им информацию.

Иностранные лица в "российском" интернете

Роскомнадзор будет вести на своем сайте перечень "иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории РФ".

Работать по новым правилам, если законопроект примут в нынешнем виде, придется не только поисковикам (Google, Bing), но и социальным сетям (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостингам (YouTube, Twitch), мессенджерам (от Telegram до Gmail), провайдерам (в том числе Amazon), сервисам онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea) и "Википедии".

28 мая для обсуждения законопроекта в Госдуму пригласили представителей двадцати ресурсов, которых коснутся изменения. Присутствовали лишь трое – от Aliexpress, IHerb и "Википедии".

Исполнительный директор “Викимедиа Ру” (управляет российской версией “Википедии”) Станислав Козловский выразил опасение, что сообщество может попасть в список НКО-иноагентов, так как существует исключительно на пожертвования пользователей, а также не располагает ресурсами, чтобы открыть представительство со штатом сотрудников в России. Автор законопроекта – депутат Александр Хинтшейн – предложил подумать, как “минимизировать сложности” для интернет-энциклопедии ко второму чтению закона.

В случае нарушения закона депутаты предусмотрели санкции. Это может быть как запрет на размещение рекламы или на приём денежных средств от россиян, так и полная блокировка ресурса на территории России.

Документ, который назвали законопроектом "о приземлении", внесен группой членов комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с председателем Александром Хинштейном, а также сенатором Алексеем Пушковым. Депутаты планируют окончательно принять его до конца текущей сессии.

В следующих чтениях Госдума должна утвердить, какие именно данные интернет-ресурсы будут обязаны передавать в Роскомнадзор.

Ранее депутаты поддержали инициативу создать единую методику исследования и анализа аудитории в интернете и на телевидении.