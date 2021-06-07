Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию BAFTA

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" о преследовании представителей ЛГБТ в республике стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший международный проект". Об этом сообщается на сайте премии.

Фильм снял американский режиссер Дэвид Фрэнса. Премьера "Добро пожаловать в Чечню" состоялась в январе 2020 года.

Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. В частности, история уроженца Омской области Максима Лапунова, который первым публично рассказал о пытках и преследовании геев в Чечне. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз.

В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.