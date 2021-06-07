В ФРГ умер последний из советских солдат, освобождавших Освенцим

В Германии в возрасте 98 лет умер Давид Душман - последний оставшийся в живых советский солдат, принимавший участие в освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме.

В период Второй мировой войны Душман был майором Красной армии. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, был трижды тяжело ранен. Из 12-тысячной дивизии наряду с ним самим выжили лишь 69 солдат. 27 января 1945 года 21-летний Душман, управляя танком Т-34, снес электрическое ограждение в Освенциме, чтобы освободить выживших заключенных концлагеря.

В 1951 году Давид Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, позднее - тренером клуба "Спартак". С 1952 по 1988 год тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах , который познакомился с Душманом , когда фехтовал на рапирах за сборную Германии, выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена и ветерана, сообщает DW.

Давид Душман умер 5 июня в одной из больниц Мюнхена. Он был почетным членом Еврейской религиозной общины города. При жизни активно посещал школы, где рассказывал ученикам об ужасах Холокоста.

В Освенциме было убито более одного миллиона человек, большинство из которых были евреями.