РБК: "Единую Россию" на выборы в Госдуму поведут 44 губернатора

Избирательный список "Единой России" на выборах в Госдуму в сентябре планируется разделить на 57 региональных групп, пишет РБК со ссылкой на два источника. В качестве лидеров или вторых номеров списков обсуждаются кандидатуры как минимум 44 губернаторов.

Самая крупная региональная группа будет на Дальнем Востоке — её может возглавить вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В состав мегагруппы планируется включить девять из одиннадцати дальневосточных регионов. Создание мегагруппы во главе с авторитетным и известным в округе лицом повышает шансы партии на получение большего количества мандатов, считают в Кремле. Регионы же, которыми руководят представители оппозиционных думских партий, "Единая Россия" планирует объединить в группы с соседними, во главе которых стоит беспартийный губернатор или "единоросс".

В ряде случаев в первую тройку списка планируется включить не одного губернатора, а сразу двух. Главы Нижегородской и Рязанской областей Глеб Никитин и Николай Любимов рассматриваются в качестве лидеров группы, объединяющей их регионы и Чувашию. Губернаторы Олег Кувшинников и Андрей Никитин могут возглавить объединенный список по Вологодской и Новгородской областям; Игорь Бабушкин и Бату Хасиков — по Астраханской области и Калмыкии; Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев — группу, включающую аннексированные Крым и Севастополь.

В некоторых регионах списки возглавят статусные депутаты Госдумы: в Саратовской области — председатель Думы Вячеслав Володин, в Воронежской — вице-спикер Алексей Гордеев. В качестве "паровоза" списка по Алтайскому краю и Республике Алтай обсуждается глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Планируется, что Шаманов одновременно войдёт и в список партии на выборах в заксобрание Алтайского края, чтобы потом перейти в качестве сенатора в верхнюю палату Федерального собрания.

Оптимальный результат для "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму – 45 процентов по партийным спискам при явке 45 процентов. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, писал РБК.

"Единая Россия" не надеется сохранить свое нынешнее количество депутатских мандатов в Госдуме после выборов 2021 года, но постарается сохранить конституционное большинство (больше 300 мест из 450), писала ранее "Медуза" (издание внесено в список СМИ-"иноагентов"). Партия намерена выдвигать своими кандидатами "специалистов в социально значимой или социальной одобряемой сфере деятельности" и ищет способы побороть "умное голосование", предлагаемое Алексеем Навальным. В "ЕР" рассчитывают на победу своих кандидатов в подавляющем большинстве одномандатных округов, что и должно обеспечить необходимое большинство.