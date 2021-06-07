Суд оштрафовал Гудкова за участие в акции в поддержку Навального

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на 10 тысяч рублей за участие в митинге 23 января (часть 5 статьи 20.2 КоАП). В административном протоколе, составленном в отношении политика, говорилось, что 28 января полицейские нашли в телеграме Гудкова видео, из которого следовало, что он участвовал в митинге на Пушкинской площади. В полиции посчитали, что Гудков "привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками".

6 июня Гудков, на которого в России возбуждено уголовное дело, выехал из страны, сейчас он находится в Киеве. По словам Гудкова, несколько близких источников из окружения администрации президента России сообщили ему, что если он не покинет страну, то уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста. "Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова любым способом", — отметил политик, подчеркнув, что считает дело, заведённое на него, "высосанным из пальца" с целью не допустить оппозиционера до выборов в Госдуму в сентябре и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".

1 июня у Дмитрия Гудкова и членов его семьи прошли обыски, в результате которых Гудков и его тетя Ирина Ермилова были задержаны. Им инкриминируют причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (часть 2 статьи 165 УК). Дело возбуждено из-за долга микропредприятия "Сектор — 2А" (его учредитель — Ермилова) по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015—2017 годах.

Потерпевшим по этому делу проходит департамент городского имущества столицы. После двух суток в изоляторе временного содержания полиция отпустила Гудкова, он остаётся подозреваемым по делу. Для тёти Гудкова Ирины Ермиловой следствие попросило избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий. Её дело рассматривал Тверской суд и отклонил ходатайство следствия.

Как полагает Гудков, штраф за участие в акции, организованной Фондом борьбы с коррупцией, может быть использован для того, чтобы доказать его причастность к деятельности этой организации . В этом случае он не сможет избраться в Госдуму из-за ограничений, которые накладывает "закон против ФБК", говорил политик "Открытым медиа".