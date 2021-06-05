Алексей Навальный опять проиграл разбирательство: политик требовал отменить ему режим ночной проверки в тюрьме, но Петушинский районный суд Владимирской области не принял его аргументы. Аресты и задержания оппозиционеров: Пивоваров за решеткой, Гудков покинул ИВС. Запад включил для Беларуси режим "бесполетной зоны". Лукашенко ужесточил репрессии и поехал за деньгами к Путину. Малый бизнес атакует Петербургский экономический форум. Спасибо, что выжили.

Собеседники Мумина Шакирова – политик, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, предприниматель Дмитрий Потапенко и член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, белорусский политик Павел Латушко.

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