Сломанные рёбра у задержанного объяснили "небрежностью" 

В Пензенской области суд приговорил к двум годам условно полицейского Дмитрия Фокина, признав его виновным в халатности.

Согласно судебным материалам, в феврале прошлого года в районном отделении МВД Фокин вёл задержанного по лестнице и, по официальной формулировке, "недосмотрел" за ним "из-за небрежного отношения к службе", в результате чего задержанный упал и сломал четыре ребра.

При этом издание "Медиазона" отмечает, что изначально дело против полицейского завели по совсем другой статье - "превышение должностных полномочий с применением насилия". Переквалифицировал статью на "халатность" судья. Потерпевший подавал на это решение апелляцию, но её отклонили.