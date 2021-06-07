Экс-председатель "Открытой России" уехал за границу 

Бывший председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьёв уехал за границу. Свой поступок он объяснил "неадекватностью" и "людоедством" российских правоохранительных органов. "Заодно это позволяет обезопасить близких на какое-то время", - резюмировал оппозиционер, добавив, что уехал "на время", но не уточнив на какое и куда.

В июня у Соловьёва прошли обыски по делу о причинении имущественного ущерба помещению, принадлежавшему департаменту городского имущества Москвы. По этому делу ранее были задержаны оппозиционный политик Дмитрий Гудков и его тётя. Соловьёв некогда работал помощником Гудкова.

Сам Дмитрий Гудков сообщил о своём отъезде из России в воскресенье. Он уехал в Киев, по его собственным словам - как минимум до конца выборов в Госдуму. Как заявил политик, несколько близких источников из окружения администрации президента России сообщили ему, что если он не покинет страну, то уголовное дело, возбуждённое на него, будет продолжено вплоть до ареста.

В прошедший вторник Дмитрий Гудков был задержан после обысков, которые прошли сразу по десяти адресам, к которым имеют отношение он и его близкие. Политику присвоили статус подозреваемого в деле, возбуждённому по статье "причинение материального ущерба в особо крупном размере путём злоупотребления доверием". По этому же делу проходит родная тётя политика Ирина Ермилова.

Позже суд избрал для Ермиловой меру пресечения в виде запрета определённых действий, а Гудкова полиция отпустила без обращения в суд под обязательство о явке в Главное следственное управление МВД.

Адвокаты политика сообщали, что его обвиняют в причастности к тому, что фирма, которую возглавляла Ермилова, не заплатила за аренду помещения у московской мэрии более одного миллиона рублей. Речь идёт о событиях 6-летней давности. Гудков вину отрицает. Он также заявил, что больше не думает о выборах в Госдуму, а думает о судьбе своей тёти.