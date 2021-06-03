Полиция отпустила Дмитрия Гудкова без обращения в суд

В Москве полиция отпустила оппозиционного политика Дмитрия Гудкова без обращения в суд. Он остаётся подозреваемым по делу о причинении материального ущерба, но никаких обвинений ему не предъявили. Политика обязали явиться в Главное следственное управление МВД.

Гудков был задержан во вторник после обысков, которые прошли сразу по десяти адресам. Ему присвоили статус подозреваемого в деле возбуждённому по статье "причинение материального ущерба в особо крупном размере путём злоупотребления доверием". По этому же делу проходит родная тётя политика Ирина Ермилова. Для неё в четверг суд избрал меру пресечения – запрет определённых действий.

Адвокаты Гудкова сообщали, что оппозиционера обвиняют в причастности к тому, что фирма, которую возглавляла Ермилова, не заплатила за аренду помещения у московской мэрии более одного миллиона рублей. Речь идёт о событиях 6-летней давности. Гудков вину отрицает.

Политик заявил, что больше не думает о выборах в Госдуму, а думает о своей тёте, которая стала подозреваемой по уголовному делу.

В четверг правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении или хранении огнестрельного оружия и боеприпасов из-за патронов, обнаруженных в квартире, принадлежащей бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову – отцу Дмитрия Гудкова.

По данным издания "Проект", у Гудкова был высокий рейтинг в Тушинском округе №206. "Проект" ссылается на источники, знакомые с результатами закрытых опросов для Кремля. По их данным, за Гудкова готовы были проголосовать 20–25 процентов опрошенных – почти столько же, сколько и за предполагаемого кандидата от "Единой России".