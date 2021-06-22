Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Священная война Путина и Шойгу

Лицом к событию. Священная война Путина и Шойгу
Embed
Лицом к событию. Священная война Путина и Шойгу

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Что происходит на предвыборном фронте, где идет зачистка неугодных Кремлю кандидатов? Какую идеологию предлагает путинская пропаганда по поводу Великой Отечественной войны и роли Сталина? Обсуждают политик, ведущий программы «Цена Победы» «Эха Москвы» Владимир Рыжков и историк Александр Гогун. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31320074.html Ведет передачу Михаил Соколов.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG