Лицом к событию. Священная война Путина и Шойгу

Что происходит на предвыборном фронте, где идет зачистка неугодных Кремлю кандидатов? Какую идеологию предлагает путинская пропаганда по поводу Великой Отечественной войны и роли Сталина? Обсуждают политик, ведущий программы «Цена Победы» «Эха Москвы» Владимир Рыжков и историк Александр Гогун. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31320074.html Ведет передачу Михаил Соколов.