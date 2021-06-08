Суд в Москве оправдал сына экс-премьера Дагестана по делу об убийстве

В Москве суд присяжных оправдал Муртазали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы весной 2018 года. Муртазали Меджидов - сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.

За оправдание подсудимого проголосовали пять из шести присяжных. Муртазали Меджидова освободили в зале суда. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Шамиль Яндарбаев.

21-летняя студентка МГИМО Байсафу весной 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания вуза и через несколько дней умерла в больнице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже её переквалифицировали на убийство . Один из студентов рассказал, что пострадавшую вытолкнули из окна. Кроме того, по его словам, перед этим ей нанесли побои. Муртузали Меджидов был однокурсником погибшей девушки, по некоторым данным, они встречались. Меджидов после смерти Байсафы был допрошен, однако обвинения ему предъявили только в июле 2020 года. Тогда же его отправили под арест.

Гибель студентки из Казахстана привлекла широкое общественное внимание к делу в этой стране. После ареста Меджидова мать погибшей девушки поблагодарила президента Казахстана и главу Следственного комитета России. Омбудсмен по правам человека в Казахстане просил российского уполномоченного Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.

Отец Муртузали Меджидова Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого в разное время он был заместителем премьера республики и депутатом регионального законодательного собрания.