В Сибири открывают новые койки из-за роста заболеваемости COVID-19

В ряде сибирских регионов власти увеличивают коечный фонд и снова вводят ограничения из-за стабильного роста заболеваемости COVID-19. Также сообщается о низких темпах вакцинации, которые не позволяют сформировать коллективный иммунитет, передает "Коммерсант-Сибирь".

В Республике Алтай за последнюю неделю число инфицированных увеличилось на 29 процентов. Власти вновь запретили спортивные и массовые мероприятия в самом крупном Кош-Агачском районе. Здесь заболеваемость растет три недели подряд. Всем жителям района, возвращающимся в регион, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. В больницах увеличено количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 84 тысячи жителей, пока прививку поставили около 30 тысяч.

О перепрофилировании ряда медучреждений под ковидные госпитали сообщили власти Хакасии. Последние три недели в регионе наблюдается стабильный рост зараженных COVID-19.

Такая же ситуация в Новосибирской области. В регионе сейчас созданы 1830 коек для пациентов с COVID-19, из которых 1495 - заняты.

Накануне глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что в больницах региона заполнены 90 процентов коек для коронавирусных больных. Сейчас власти разворачивают дополнительные койки из-за роста количества заболевших. За последний месяц ежедневное число зараженных в республике выросло в четыре раза – с 25 до 110 больных.

Ранее в интервью РИА "Новости" министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые российские регионы сейчас близки к победе над коронавирусной инфекцией. Однако он не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

За последние сутки в России впервые с середины марта выявлено почти десять тысяч (9977) случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Самое большое число заражений, как обычно, в Москве. За сутки в столице COVID-19 заразилось 3817 человек, что стало максимальным показателем с середины мая.